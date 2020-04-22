很多愛美女性都會藉由整形，讓自己更有自信，但找不對方法或醫生，當心後悔莫及！大陸一名女子，聽信醫美診所話術，貸款做私密處等部位整形。結果整完後，私密處被填補到「像男人的生殖器一樣掛下來了」，讓她崩潰求償。

綜合陸媒報導，大陸杭州一名王姓女子，因覺得自己身體不夠完美，索性貸款約新台幣25萬，進行包括脂肪填胸、乳暈縮小、私處填充等整形手術。沒想到術後她的乳暈，出現兩個很大的手術疤痕，拆線後甚至直接裂開；胸部也出現很多硬塊，但最讓她崩潰的是，她的私處被填補到，「像男人的生殖器一樣掛下來」，導致她行走困難，坐了2個月的輪椅。

王女指出，她事後想要找醫院求償，但醫院態度迴避，還對王女解釋，是因為她的胸部太大，才會導致傷口出現問題，並要她撤銷投訴。後來經過協調，王女拿到院方所提供的手術修復承諾書，並得到了部分補償金。

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(中時電子報)