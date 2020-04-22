酒店女公關染疫結案 密切接觸123人零感染 14:162020/04/22 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航毒機、酒店女公關結案 接觸者全部陰性，圖為酒店示意圖，非當事人。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內案件379例酒店公關，相關接觸者123人昨天監測期滿沒有陽性個案。 另一案，國內華航CI011扭約直飛台灣的班機，總共有12例確診，現在全部328人檢驗都已經完畢，都是陰性，故這兩案都結案。 (中時 ) #華航 #結案 #接觸者 #陰性 #國內 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門維持0確診 居隔1人檢驗陰性 20:462020/04/19 生活 不跟進華航 長榮航：暫無減薪計畫 04:102020/04/20 財經要聞 海軍磐石艦隊感染已是第2波 有3人陰性卻有抗體 14:212020/04/20 生活 滙豐華航聯名卡 祭好康留客 04:102020/04/21 投資理財 磐石艦雲林籍染役官兵接觸親友 採檢出爐全部陰性 10:572020/04/21 社會 第3班湖北類包機抵台 3人有症狀採檢陰性 14:412020/04/21 生活 新增3確診一採都陰性 張上淳揭關鍵原因 15:072020/04/21 生活 俄女發燒篩檢結果呈陰性 隔天出院竟「倒躺椅身亡」 19:442020/04/21 國際 日本將確診者的「密切接觸者」定義擴大 19:412020/04/21 國際 帛琉大使館及帛方人員 新冠病毒檢測全部陰性 12:102020/04/22 政治 生活熱門新聞 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 直播》磐石艦確診再增1例 累計28人染疫 - 生活 軍艦爆疫情是否換指揮官？陳時中：大家都不想我當…有點傷心 - 生活 染疫海軍高雄多2人 第5波足跡曝光 再增5地點 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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