中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內案件379例酒店公關，相關接觸者123人昨天監測期滿沒有陽性個案。

另一案，國內華航CI011扭約直飛台灣的班機，總共有12例確診，現在全部328人檢驗都已經完畢，都是陰性，故這兩案都結案。

(中時 )