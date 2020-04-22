儘管沙烏地阿拉伯與其他產油盟國達成減產協議，油價仍跌跌不休，加上新冠肺炎疫情導致需求大幅下滑、供應過剩。全球最大獨立石油儲存公司Royal Vopak透露，目前供貿易商儲存原油和精煉燃料的空間幾乎都售罄。

外媒報導，Royal Vopak首席財務官表示，碼頭方面的石油可用容量幾乎已經全部用罄，該公司不在維修中的儲存空間幾乎已經被用光。而他們並不是唯一幾近用盡的公司，Royal Vopak正在加緊腳步完成維修和維護工作，試圖釋放更多庫存空間。

報導指出，從印尼到墨西哥，各石油公司都在尋找存儲石油的空間，由於岸上的儲存設施已滿，業者只好把多出來的石油供應放在油輪上。過去幾天，北海已有幾艘閒置船隻乘載著汽油和噴射機燃料。

紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）期貨5月合約21日價格崩跌，在期貨史上首次見到跌至負值，收在每桶負37.63美元。法人分析主要原因有三：一是恐慌氣氛造成未平倉者（交易者不願意實物交割）不計成本殺出；二是新冠肺炎疫情的封城效應，造成原油市場供過於求；三是OPEC+減產協議自5月才生效。

(中時電子報)