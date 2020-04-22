5G iPhone 恐怕得等更久！？先前預測蘋果新品準確度都相當高的天風國際分析師郭明錤稍早前釋出最新投資報告，他指出將支援 5G 的新一代 iPhone，由於疫情影響，投入量產的時間點將比往年更晚，預計將會影響到最終上市的時機點。

針對今年下半年將獲得更新的 iPhone 12 系列(暫定名稱)，分析師郭明錤先前預測將會有 4 種款式，而量產時間點可能不同。他指出，由於新 6.7 吋款式內部設計最為複雜，量產時間點可能延後到 10 月；其餘的 2 支 6.1吋螢幕以及 5.4 吋的款式，則預計在 9 月投入量產。此預測暗示 4 款新 iPhone 12 系列可能會同時發表，但是上市時間可能會有所不同。蘋果 2017 年的 iPhone X 以及 2018 年 iPhone XR 都比同年其他新 iPhone 更晚上市，已有前例可循。

不僅暗示新 iPhone 12 可能會延後量產、推遲上市時間，分析師郭明錤也再度指出，他認為支援毫米波(mmWave)技術的 5G iPhone 機種，由於天線設計相當複雜，可能會比其他款式更晚推出。由於郭明錤先前曾預測，所有的 5G iPhone 都將同時支援 mmWave 以及 sub-6GHz 的頻段，因此《9to5mac》認為分析師指出 mmWave 5G iPhone 會延後推出的說法，到底具體是指什麼內容，很難確認。

綜合來看，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情對各產業帶來的衝擊，單以手機產業來說就已經讓消費者換機、買新手機的需求降低。從供應鏈來說，由於跨國飛航的禁令，也影響到不少國際企業的研發新品、量產產品的時程，而預計在下半年發表的新一代 iPhone 也不例外。先前美國銀行(BOA)、維德布什證券（Wedbush Securities）、摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)，以及知名財經外媒全都預測，受到疫情影響，iPhone 12 系列有很高可能會延後發表。撇除量產時程延後的因素，新品內部設計複雜度增加，還有需加入 5G 天線等難題，都將讓 5G iPhone 難以守住原先預計亮相的時間點，代表期待 5G iPhone 的果粉恐需發揮耐心，慢慢等候 5G iPhone 的到來。

(科技)