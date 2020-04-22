苗栗縣長徐耀昌22日上午前往舊台氯廠視察地下水整治設備運作。〔謝明俊攝）

台氯舊廠區地下水整治工程，包括利用生物處理法。〔謝明俊攝〕

台氯舊廠區地下水整治，定期檢測水質。〔謝明俊〕

台氯舊廠區還有大坑一區仍持續加強整治。〔謝明俊攝〕

台灣氯乙烯頭份廠自1977年開始生產氯乙烯，造成廠區內土質及地下水嚴重污染，頭份廠於1997年停工拆除後展開一連串的污染整治工作，終於在2017年獲苗栗縣政府解除列管，苗栗縣長徐耀昌22日上午前往頭份廠視察整治成果，廠內還有一部分場地仍在進行整治，徐耀昌希望廠方繼續努力，共同打造乾淨的居住環境。

台氯頭份廠是在1970年開始整地興建廠房，並於1977年開始運轉生產，後來經營權歷經移轉，一度轉由澳商BTR，最後1997年移轉台聚集團，同一年，台氯頭份廠停止生產並進行拆除，並從1999年開始進行土壤復育及地下水整治。

2000年，土壤及地下水整治法公布後，2006年，台氯頭份廠被宣告地下水污染整治場域，正式對廠區列管，由於當時的環保技術不若現今進步，所以，台聚集團花了許多經費，用在消除廠區土壤有毒化學物質成分，成效一直有限。

因此，台氯頭份廠在2008至2010年間，整整花了2年時間，重新做土質及地下水調查，結果發現廠區地下土壤都屬砂礫層，有毒物質因質量較重，會下沈滲透，以致地下水層污染一直無法根除，因此，廠方從2011年開始引進最新技術方法進行整治。

新的整治技術包括3方面，第1是阻隔工法，利用透水性反應牆，在地下阻絕有毒化學質物蔓延，其次是用生物處理法，將好氧及厭氧細菌拉入地下，協助消化有毒物質，再透過化學氧化處理，進行第三層次分解毒物。

經過5年的努力，大部分廠區土地已經完成整治，苗栗縣環保局經過2次檢測合格後，苗栗縣政府於2017年3月，對其中部分廠區解除列管。

台聚公司表示，目前廠區內整治工程設備仍持續運作，經過檢測，只剩廠區「大坑」部份，有毒物質濃度仍然偏高，廠方仍持續加強整治作為。

22日上午，苗栗縣長徐耀昌前往廠區視察，了解廠方目前對廠區後續地下水污染整治工作進度，徐耀昌表示，今天適逢世界環保日，對廠方投入整治的用心及成果表示肯定，希望廠方持續努力，一起來確保居住環境乾淨品質。

(中時 )