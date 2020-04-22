民進黨主委選舉已登記完成，選戰進入白熱化，台北市黨部主委參選人王孝維及薛凌兩人支持者，皆拿雙方疑似送禮的蕃薯與白米到民進黨中央抗議，黃慶林暗指薛凌指出，「整個家族控制黨部」，雙方亂成一團。

民進黨前黨部主委黃慶林今代表王孝維，帶著一箱箱番薯到民進黨部前指，薛凌陣營用蕃薯涉嫌賄選；薛凌陣營則派出牛糞博士朱政騏，帶著白米反空王孝維陣營涉嫌用白米賄選，兩陣營分別搬出證物互控，在黨中央一樓前廣場吵翻天。

挺薛凌派高喊，「拒絕打手、拒絕抹黑、發出良心」；並指，黃慶林同志一直把地瓜拿出來做文章，現在防疫期間大家不要噴口水，「若不繼續抹黑，我們立刻走，若繼續抹黑，我們一定捍衛清白」。

黃慶林說，他今天是要來送陳情書給中央黨部，若是賄選，對不起民進黨，民進黨是清廉的政黨，不要到了選舉就用卡車載禮物，不能財團來送禮買票，不可送禮來賄選，包括王孝維或是薛凌，黨中央應該要處理。

朱政騏反問，黃慶林這次來是來示範，送這個米不算賄選，送蕃薯算賄選。「你推薦王孝維，那你現在是代表自己還是代表王孝維來的嗎？」

黃慶林說，他是代表自己！整個家族控制黨部沒關係，所以說在這要抗爭王孝維去抗爭，他選過台北市黨部五次主委，沒像那樣送禮給黨員有送禮才投票，這是太不應該；進步的民進黨就要送禮嗎？語畢，當場摔地瓜。

薛凌陣營則反酸，「也摔一下王孝維送的米，作秀要做全套。」

黃慶林表示，希望黨部好好處理，若要抹黑他也沒關係，拿出證據，他絕對走法律的程序處理。今天看到王孝維有拜訪的事情，他也反對、絕對不能送禮不能說送禮來換票。

朱政騏則表示，「你今天才知道王孝維送禮？睜眼說瞎話。」

民進黨組織部主任李慶鋒出面，呼籲同志請冷靜；他說，他跟黃慶林前主委通過電話，陳情的內容中央黨部已經在處理，他代表卓榮泰主席接受書面陳情。

李慶鋒表示，他在此重申，黨職選舉一樣受到法律跟黨紀規範，如果有不法情事請直接向中央黨部組織部檢舉，不建議透過網路社群媒體或直接訴諸媒體，以免在事實還沒查明之前損及政黨形象，現在防疫期間，全國上線都在抗疫，還要因應未來國內外情勢，不希望少數人思慮欠周的行為，讓外界有負面觀感。

薛凌陣營還派出律師詹晉鑒出面表示，薛主委候選人的地瓜禮盒就是文宣小物，上面印著候選人名字，裡面的地瓜代表照顧台灣農民心意，本身並沒有辦法撼動任何投票者的意願，而且價值低於30元，因此並沒有違反目前政黨法的規定。

他說，反倒是另外一個陣營贈送冠軍米，價值恐怕不只30元，對於投票者意願，因為上面印滿主委候選人名片，是不是符合目前投票行賄罪實務見解，檢調單位都可以來調查。

(中時 )