海軍敦睦艦隊27名官員確診新冠肺炎，今傳出位在附近的私立薇閣國小竟要求若在政戰學院就職的家長，學生就必須在家自主健康管理，從幼稚園到國中都採同樣的作法，因此，引發家長抗議認為影響孩子受教權，經北市教育局調查後，認為不合適，因學生並未收到衛生單位的疫調通知書，校方經指示後，明起會讓學生恢復上課。

私立薇閣小學以問券方式調查學生家長工作情況，如有在政戰學院就職上班，學生就須在家中自主健康管理14天，這樣的作法引發家長不滿，認為是歧視，薇閣小學教務主任指出，這是學校開會討論的結果，認為需要謹慎處理，從幼稚園到國中都是採這樣的方式，沒想到引發家長反彈，該名學生經觀察後，身體也未有任何異樣，經教育局指示後，明天起也會讓學生恢復上課。

北市教育局主任祕書陳素慧指出，校方這樣做不太合適，會讓學生產生孤立感，且學校自行問卷疫調，也非衛生單位開出的疫調通知書，中小學是義務教育，學校不能自行要求學生在家自主管理，除非家長認為有需要或接到疫調居家隔離的通知書，否則將影響孩子受教權，已要求校方讓學生恢復上課。

陳素慧補充說，學校如有疑慮，可讓該班級全班戴口罩上課，並針對班級做加強消毒，向學生宣導保持社交距離，但不能要求學生不可來上課；陳說，針對被要求自主健康管理的學生也會個別心理輔導，因期間可能會產生孤立感，需了解學生的心理狀況。

(中時 )