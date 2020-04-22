因接機導致染疫的觀光局官員，以及因此被波及5歲稚子，在負壓隔離病房治療26天後，終於抗疫成功，父子兩人今天下午都將出院。
而觀光局日前曾承諾，未來機場接待不應再有公器私用現象，會在一周內訂定規範，新規範已出爐，觀光局將接待程序制度化、留下紀錄，未來有需要公務接待的單位，需於三天前提出申請並經主管核可，亦禁止非公務接待。
前觀光局主秘因兒子上月自菲律賓返台，由局內駐機場旅服中心同仁進入管制區內接機，導致該同仁及其5歲兒子接連染疫，引爆外界議論，主秘為此被記過、降調，局長周永暉被調回交通部擔任參事。
據悉，以前在機場接待僅口頭交代，同仁「接機」染疫後，代理局長張錫聰曾承諾，未來跟公務無關不再動用相關接待，會就行政上需要改革、改善的地方約束、檢討。
目前新規要求，有需要的單位，應於三天前提出申請，填寫接待申請單，由局內各組室的一級主管核可；如有緊急狀況，得上報至主任秘書以上的主管簽核同意。
同時也明文規定，接待分為公務接機與公務送機，非屬公務涉及觀光公益之接待，應循程序核准，不得逕行接待。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。