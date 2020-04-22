因接機導致染疫的觀光局官員，以及因此被波及5歲稚子，在負壓隔離病房治療26天後，終於抗疫成功，父子兩人今天下午都將出院。

而觀光局日前曾承諾，未來機場接待不應再有公器私用現象，會在一周內訂定規範，新規範已出爐，觀光局將接待程序制度化、留下紀錄，未來有需要公務接待的單位，需於三天前提出申請並經主管核可，亦禁止非公務接待。

前觀光局主秘因兒子上月自菲律賓返台，由局內駐機場旅服中心同仁進入管制區內接機，導致該同仁及其5歲兒子接連染疫，引爆外界議論，主秘為此被記過、降調，局長周永暉被調回交通部擔任參事。

據悉，以前在機場接待僅口頭交代，同仁「接機」染疫後，代理局長張錫聰曾承諾，未來跟公務無關不再動用相關接待，會就行政上需要改革、改善的地方約束、檢討。

目前新規要求，有需要的單位，應於三天前提出申請，填寫接待申請單，由局內各組室的一級主管核可；如有緊急狀況，得上報至主任秘書以上的主管簽核同意。

同時也明文規定，接待分為公務接機與公務送機，非屬公務涉及觀光公益之接待，應循程序核准，不得逕行接待。

(中時 )