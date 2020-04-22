韓國瑜出席民間防疫聯盟成立記者會 傾聽訴求

高雄市長韓國瑜下午將出席民間防疫聯盟成立記者會，傾聽聯盟成員訴求。高雄市長韓國瑜表示，5/3將在高市府進行兵推演練，測試社區感染爆發時，該如何處理。

對於民間防疫聯盟提出的七大訴求，高雄市長韓國瑜表示，這次疫情爆發，高雄市民朋友惶恐不安。剛才提的訴求，韓國瑜說主要分兩部分，一個操之在地方，一個在中央，他說中央部分希望能得到良善的回應，此外，韓國瑜說5/3將在高市府進行兵推演練，測試社區感染爆發時，該如何處理。

(中時電子報)