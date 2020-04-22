直播》防社區感染爆發 韓國瑜宣布：高雄市5／3兵推演練！ 14:302020/04/22 中時電子報 謝雅柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜出席民間防疫聯盟成立記者會 傾聽訴求 高雄市長韓國瑜下午將出席民間防疫聯盟成立記者會，傾聽聯盟成員訴求。高雄市長韓國瑜表示，5/3將在高市府進行兵推演練，測試社區感染爆發時，該如何處理。 對於民間防疫聯盟提出的七大訴求，高雄市長韓國瑜表示，這次疫情爆發，高雄市民朋友惶恐不安。剛才提的訴求，韓國瑜說主要分兩部分，一個操之在地方，一個在中央，他說中央部分希望能得到良善的回應，此外，韓國瑜說5/3將在高市府進行兵推演練，測試社區感染爆發時，該如何處理。 (中時電子報) #高雄市長 #韓國瑜 #民間 #民間防疫聯盟 #記者會 #聯盟 #成員 #訴求 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜好友不忍了！揭他聲請「停止罷韓」真正原因 00:032020/04/18 政治 韓國瑜為何反制「罷免」失敗 她出招神救援 00:302020/04/18 政治 韓國瑜罷免案避無可避？網點破：只剩這招能贏了 08:232020/04/18 政治 韓國瑜倒向鷹派 揭北風北計劃再起 10:052020/04/18 政治 罷韓三階段拍板定案 港媒傻眼：國民黨竟然一點準備都沒有 10:582020/04/18 政治 答應接任中常委 韓國瑜：因高雄「叫天天不應」 13:272020/04/18 政治 洛杉基：罷免成功或失敗 韓國瑜都是「贏家」 20:462020/04/18 政治 憂海軍疫情令高雄0本土疫情破功？韓國瑜突親自主持防疫會議 14:022020/04/19 政治 還原左營舊城風貌 韓國瑜視察見城計畫進度 14:592020/04/19 政治 被帶風向？從這件事來看 網問：韓國瑜真的爛嗎 09:582020/04/22 政治 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 中山大學邀張安樂引爭議 學生透露：其實教授很「獨」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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