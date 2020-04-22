台氯舊廠區進行地下水整治工程，前後20年，換過2代同技術。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌回憶起當年台氯動工生產時的榮景。〔謝明俊攝〕

過去台灣為了發展經濟，製造就業機會，到處廣設石化工業區，中石化頭份廠區就是當時拼經濟的標準產物，廠區涵括了台灣氯乙烯、台達化等多家工廠，經過20年的生產，造成廠區地下嚴重污染，並滲及地下水層，再經過20年的整治，更換過3次不同整治技術，才將部分廠區土地整治完畢，代價相當大。

蔣經國總統提出10大計畫，全力發展石化產業，政府在全國多個地規畫石化專區，其中包括頭份市中石化廠區、華夏海灣廠區等，其中中石化廠區規模最大，容納了台灣氯乙烯廠，台達化等多家工廠，台氯所生產的氯乙烯是重要的塑膠原料，對台灣的石化工業發展，有重要貢獻。

苗栗徐耀昌22日上午在廠區現場就回憶著，台氯廠開始運作生產時，他還年輕，父親經營的貨運公司所屬大卡車，每天川流不息地來往台氯、台達、中石化等廠區載運石化產品及原料，頭份石化專區也確實提供了苗栗鄉親許多工作機會。

但由於當時石化工業防制生產污染技術及觀念落後，以致廠區生產所產生的有毒物質滲透廠區下方地層，造成土壤及地下水嚴重污染毒化，等到國內環保觀念抬頭，大家才驚覺石化污染的嚴重性，台氯廠方毅然決定關廠停產，並將廠方全數拆除，展開了漫長的整治計畫，整整花了20年時間，才初步恢復廠區部分地段的去毒整治，所花經費相當驚人，代價不可謂小。

(中時 )