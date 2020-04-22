衛福部長陳時中22日表示，新增1例確診，為敦睦艦隊實習生，20多歲男性。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

陳時中說，目前累計426例確診(今日新增案426)，分別為343例境外移入，55例本土病例及28例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，236人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中提到，境外國際疫情持續延燒，現有敦睦艦隊疫情，也對社區這條防線產生挑戰，目前也有些現象是好的，今天進入第十天沒有出現本土個案確診，整體的出院速度增快，醫療整備沒有問題，地方中央對於居家檢疫關懷也越做越好。

陳時中接著表示，根據指揮中心界定的疫情三階段「勸導、警戒、管制」，現在處於勸導與警戒期之間，現有三大工作重點。第一，未來社區整備要持續進行。第二要掌握國際合作機會，疾病控制、疫苗、藥物都非常重要，對有能力國家，台灣要即時取得疫情訊息。第三，是國人的心理建設，齊心抗疫是現在最重要的事。

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