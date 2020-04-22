網路家庭（PChome）及瀚加生活美學在PChome Online 24h購物網站上銷售的「韓國哈茱兒hajour嬰兒兩用蜂巢式空氣護頭枕」文宣，被公平會認定廣告不實，各被公平會罰新台幣5萬元。

公平會指出，瀚加生活美學在網路家庭經營之PChome 24h購物網站刊登「韓國哈茱兒hajour嬰兒兩用蜂巢式空氣護頭枕」廣告，宣稱「避免寶寶窒息的可能」、「可以防止嬰兒猝死」，廣告讓人認為該商品具有預防嬰兒窒息及猝死的功能。

但是，公平會經過調查發現，瀚加生活美學及網路家庭自承還沒有臨床試驗的客觀事證或科學學理依據足以證明這款枕頭在廣告上宣稱的「避免寶寶窒息的可能」、「可以防止嬰兒猝死」等屬真實。

公平會也同時取得台灣兒科醫學會專業意見發現，嬰兒枕並沒有「預防窒息」的效用，而是導致嬰兒窒息猝死的危險因素，而且，該學會在2011年就已經在網頁上公告「嬰兒猝死症後群的預防建議」表示，嬰兒床不可有枕頭等鬆軟物件，公平會因而認定，廣告宣稱的效果，是沒有科學根據的詞句，且有誤導民眾使用該商品後，可產生預防嬰兒窒息、猝死成效之虞。

公平會指出，基於考量事涉嬰兒人身安全，且宣稱預防窒息、猝死效果並沒有科學學理或實驗依據，因而認定兩家公司有引人錯誤之表示，足以引起一般大眾及交易相對人產生錯誤之認知或決定之虞。

(工商 )