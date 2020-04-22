提供急難救助金之外，也用以工代賑的方式，為失業者提供就業機會。(吳建輝攝影)

員榮醫院目前預計開放50個受疫情影響失業的民眾，到醫院工作，以協助醫院送餐，量測體溫等疫情間增加的勞動缺口。(吳建輝攝)

受到新冠肺炎疫情影響，各產業皆受到嚴重衝擊，許多店家經營不下去，員工被迫放無薪假，甚至沒了工作，員榮醫療體系員榮醫院、員生醫院總院長張克士今挺身而出，宣布在疫情期間失去工作者，將以工代賑，提供就醫、就業機會，另外也提供貧病弱勢免費就醫，希望伸出援手，幫助大家度過難關，挺過這次疫情。

張克士表示，這次疫情各行各業都受到影響，包含醫界也受到衝擊，許多醫院也需要政府幫忙，不過想到社會上有許多人，可能因為疫情關係，家中經濟支柱突然失業，頓時失去經濟來源，目前縣內統計至少１千人因為疫情再放無薪假，因此挺身而出，善盡一點社會責任。

張克士說，很多人需要幫忙，他想盡一份社會責任，因此拋磚引玉，啟動社會互助的機制，讓社會充滿溫暖，院方會提供急難救助金，幫助一些困頓的家庭，不管是醫療或非醫療的需求，來啟動急難救助金，幫助他們度過難關。

張克士還說，除了提供急難救助金之外，也用以工代賑的方式，為失業者提供就業機會，目前室預計開放50個受疫情影響失業的民眾，到醫院工作，以協助醫院送餐，量測體溫等疫情間增加的勞動缺口，會依勞基法規定時薪應聘，陪伴他們度過疫情。

原本在腳踏車工廠服務的黃小姐說，因為疫情影響，腳踏車訂單減少，所以目前是在放無薪假的狀態，要感謝醫院提供這個就業機會，減輕家庭的負擔；印刷業張小姐說，謝謝員榮醫院的幫助，讓她除了可以貼補家用度過難關外，還能為防疫盡一點心力。

(中時 )