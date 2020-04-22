2018年加拿大一名30歲女子胸部中彈，當時她胸部植入矽膠乳房，導致子彈進入胸部後「轉彎」，因此重要器官未遭受損害，成功撿回一命，極罕見的情況，讓這起案例登上SAGE醫學國際期刊(SAGE medical journal)。

事發當時這名女子正在街上行走，突然感覺到左胸發熱、伴隨疼痛感，她一看發現身上有血，於是自行前往急診室尋求幫助，根據外媒報導，子彈從左邊乳房進入，停留在身體右邊；右邊肋骨骨折，左乳植入的矽膠受損，醫師認為子彈從左胸「轉彎」到右胸。

外科醫生麥克維納(Giancarlo McEvenue)表示，當時該女子進入急診室時還在講話，胸部的植入物讓子彈偏離軌道，「左側是心臟和肺部，如果子彈進入胸部，那麼她將遭受更嚴重、甚至危及生命的傷害」。

美國合法使用的隆乳植入物有兩種，都是矽膠外層，其中一種是鹽水填充、另一種則是矽膠填充，先前有研究指出，鹽水填充物會減慢子彈速度；而另一項研究則詳細介紹矽膠填充物如何阻止子彈造成的傷害。

(中時電子報)