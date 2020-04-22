台中市七期市政路的林蔭大道，全長2公里，路寬60米，經過20多年的路樹栽種綠意盎然，成周遭的居住環境加分。（盧金足攝）

綠意帶動潮流，聯聚建設將在市政路推出的新案「聯聚瑞安大廈」，強調讓自然綠意與生活環境結合，獲企業二代青睞。（盧金足攝）

綠意當道，房市搶眼的賣點！台中市單元二、單元十二等低容積重劃區陸續推出具垂直綠化、大陽台的宜居建築，綠風潮像春風吹進建案市場。

台中市府都發局去年三月發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，提高建築物設置垂直綠化比例，並增加社區大樓交誼活動空間，希望增進市容美學、立體綠化及減緩都市熱島效應，邁向永續低碳城市發展，獲很多建 商響應，新案規畫時綠意列重要元素。

北屯崇德商圈的「陸府森山」，大雅新案鉅邑「樹自在」皆是該區域內的首座宜居建築；此外，七期豪宅一哥聯聚建設也一改過去新古典建築風格，新案「瑞安大廈」首度結合高空綠意，綠色奢華已成當今居住主流。

陸府建設推出許多豪墅案如「臻綠」、「藏峰」、「藏穗」、「花語」等作品，規劃百分百綠覆、逐層漸退的英式別墅，高綠覆生態建築的產品形象鮮明，打響品牌知名度。

「陸府森山」為陸府北屯區第一個大樓案，基地位在山西路與山西中街口的崇德商圈核心，陸府建設表示，11期的隱富靜居的環境與陸府獨有的綠意人文建築相當契合， 「陸府森山」鎖定二代子女，及屬意大自然、人文質感兼備的換屋族群。

住家層規劃有植樹大陽台的「陸府森山」，強調建築滿眼綠意，規劃頂樓「星空森林Sky Villa」，為空中花園式的多功能交誼會館，包含有室內的視聽KTV空間、室外用餐區，將室內與室外融合運用。

未來住戶可舉辦花園餐宴、星空品酩等陸府獨具的社交活動，而陸府大樓獨有的「生機廚房」將出現在「陸府森山」社區中，提供住戶有機餐食以及鄰里互動的空間。

陸府建設三十多年景觀植栽規劃經驗，加上專職服務社區園藝照護的綠海團隊，將建築與景觀設計整合設計規劃，在植栽樹種選擇上都會考慮到適地適種，順應而生。

近年來陸續推出三棟垂直森林大樓「陸府原森」、「陸府植森」、「陸府觀森」將生機綠意向上發展。

聯聚建設將推出的新案「聯聚瑞安大廈」特別設計每三層樓變化層次的複層陽台，陽台栽種綠樹，讓自然綠意與生活環境結合，有如城市中的Villa，該案位在七期市政路、近河南路口，為聯聚建築風格蛻變首作，吸引很多企業二代詢問，聯聚品牌口碑與地段優勢，成為地區指標建案。

大雅區新案鉅邑「樹自在」為大雅區第一個申請通過宜居建築的建案，也是宜居建築跨足市郊地區的首例，該案位在大雅市區內，主打垂直綠化露台，挑戰大雅區新高價。

(中時 )