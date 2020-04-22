敦睦艦隊員趴趴走引起國人恐慌，蔡英文總統今天向國人致歉。國民黨主席江啟臣下午表示，除了落實全面疫調，具體建議疫情指揮中心思考第一線作戰部隊全面普篩的可能性，以確保能夠維持國軍戰力。

江啟臣下午在中常會上發表談話，指海軍敦睦艦出現群聚感染，成為社區傳播的隱憂。國防部與執政黨面對國人質疑以及疫調工作時的因應及態度無法為國人所接受。國民黨認為，防疫視同作戰，國防武力的防疫破口更是國家安全的危機。

江啟臣指出，除了落實全面疫調，國民黨也具體建議，疫情指揮中心也應該思考第一線作戰部隊全面普篩的可能，以確保國軍戰力的維持，避免軍隊群聚感染。

江啟臣說，敦睦艦隊的群聚感染，更提醒我們應該正視國軍的生態、特性、生活模式，在防疫上要如何去應對。他強調，「疫調是針對敦睦艦隊的亡羊補牢，普篩是要將國軍的現狀做好停損」，開啟國軍面對疫情新的管理模式。

江啟臣說，國民黨認為，先有真相才能咎責；先有事實，才能進行疫情控管。呼籲蔡政府，不論是疫情調查或是懲處都應該有更透明、更嚴正的做法，否則對於國軍形象，對於疫情控制都是負面的傷害。

江啟臣強調，防疫優先，國安第一。病毒才是我們共同的敵人。國軍的疫情控管，不但關係到我們的國家安全，更關係全民的防疫成果，此時此刻，我們應該要完善疫調，以防疫為最先考量，才能進一步精進改善國軍管理文化，避免憾事再次發生。

(中時 )