國際油價崩跌，美股道瓊工業指數重挫631.56點，台股早盤開低，台積電(2330)尾盤跌幅明顯縮減，被動元件股逆攻，電子股奮力翻紅，台股收高，漲19點至10307點，守住10200及10300點關卡，成交值為1517億元。早盤亞股多仍下跌，台股逆勢翻紅且收在今日幾乎最高點，拉出長下影線，仍在亞股中表現最強勢。

台積電早盤跌幅一度擴大至跌4.5元，台股早盤跌近百點，一度摜破10200點大關，電子與金融股下挫，蘋概股三王同步走低。

油價崩跌態勢蔓延到美國6月期油合約以及企業財測不佳，周二美股連續第二日大跌。美股四大指數全數下跌，跌幅在2.67%~4.73%之間，以費半指數跌勢最重。台積電ADR下跌2.32%。

台積電股價今日隨著美股下跌而開低，開低0.5元但隨後跌幅擴大，一度下跌4.5元至290.5元。尾盤僅小跌1元。

台積電續受美股下挫影響，電金傳權值股均無力撐盤，今日早盤台股下探10200點大關。不過，盤中隨著國巨(2327)、華新科(2492)等被動元件股上攻，半導體零組件及設備股的家登(3680)、京鼎(3413)等全數翻紅上攻，以及旺宏(2337)、南亞科(2408)等記憶體股收高；電子股指數尾盤收漲，加上金融股以傳產股也表現不弱，台股今日開低走高，拉出近150點之長下影線，持續守穩月線，但尚未回到5日及10日線。

回顧周二台股遭空襲；受油價震盪與北韓領導人金正恩傳出病危等消息衝擊，台股加權指數21日下跌298.29點，收在10288.42點，跌幅2.82%，成交值1832.81億元。自營商賣超40.64億元，投信賣超8.38億元，外資及陸資賣超242.46億元；三大法人合計賣超291.48億元。

台股今早仍主要受到電子指標股不振影響，但台積電尾盤跌幅收斂，台股量縮收高。

由於油價波動劇烈使市場恐慌情緒升溫，周二台股短線失守10日線且封閉4月17日之向上跳空缺口，但今日震盪收上10300點關卡，K棒拉出長下影線，並強勢守穩10100點關卡。

(時報資訊)