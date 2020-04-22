台灣記憶體品牌十銓(4967)持續致力於全球的通路推廣有成，獲選通過2020年經濟部國際貿易局主辦的「補助業界開發國際市場計畫」，以美洲及歐洲國家為深耕市場，布建通路推廣行銷，有助於提升品牌能見度且帶動整體銷售營運之成長。

今年共有近200間國內優良企業報名此計畫，十銓科技脫穎而出獲經濟部國貿局的支持，這是自去年正式上市掛牌之後，再度獲得政府高度肯定，十銓表示將持續整合力量及通路資源，發揮產業綜效。

經濟部國際貿易局的「補助業界開發國際市場計畫」，透過評估企業在各國通路多元及創新的行銷手法，提供國內廠商在布局海外通路的過程中的資源，達到提升台灣廠商之出口競爭力。109年之計畫補助共有近200間企業申請，十銓初次參與即獲選，公司表示，將持續針對不同的市場特性搭配應地制宜的推廣模式，穩定帶動營運成長。

十銓科技主要生產自有品牌記憶體模組、各款記憶卡、隨身碟、固態式硬碟、周邊產品系列及工規記憶儲存產品，並於2016年推出T-FORCE電競產品系列，堅強的研發實力多次拿下台北國際電腦展創新設計獎、Best Choice Award、金點設計獎、台灣精品獎等，及獲頒日本GOODDESIGN AWARD、德國iF Design Award與Red Dot等享譽國際的設計大獎。

(時報資訊)