敦睦艦隊出訪帛琉後，磐石艦上有28人確診新冠肺炎，對此國民黨立委吳斯懷今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時提醒，政府在疫調時要注意個人資料保護，才能讓感染者確實交代足跡。。

吳斯懷指出，艦上有許多才將近20歲的實習生，經過40多天回來，不知道自己可能被感染，休假兩三天的情況下會做甚麼？將心比心，自然會跟女友、朋友聚會，要他們如實說去哪裡了，有些人可能不敢講，所以要做好個資保護才能讓他們說，像有些新聞爆出官兵和女友去旅館，這種新聞就不該報出來，這樣誰還敢講自己的足跡？所以衛福部應該站出來，告訴他們政府會保護個資，讓他們講。

另外，國民黨立委蔣萬安則質疑，為何本次敦睦艦隊回到台灣不需要接受原船14天檢疫？他說，疫情指揮中心規定所有出國返港的船舶都要接受原船14天檢疫，雖然另外規定如果船舶在外海沒有靠港或與外界有任何接觸30天就可以不用接受原船14天檢疫，但必須事先提出申請，本次出訪軍艦有無申請讓人質疑？ 另外其他船舶不管寶瓶星號或鑽石公主號都有遵守相關規定進行14天檢疫，並且在靠港後登船實施檢查量體溫，為何磐石艦沒有遵守相關規定，置身於法律之外？對此衛福部政務次長蘇麗瓊表示，等她把指揮中心疫調了解後再加以回報。

蔣萬安還提到，有居家檢疫民眾反映，從二月紓困特別條例通過後，受隔離者每日可領取津貼1千元，但很多民眾表示詢問後得知6月才能拿到。蘇麗瓊表示，目前已收件居家3萬9千件、照顧3千件，受理後要查兌由有無違反居家隔離規定，確實有點慢，會加速處理。

(中時 )