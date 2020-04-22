甘霖基金會受疫情影響捐款驟減，與廠商推出防疫產品義賣，幫邊緣戶長輩籌募送餐經費。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情緊張，影響各行各業，甘霖基金會、家扶基金會、十方啟能中心、伊甸台中迦南園烘焙庇護工場也遭受募款衝擊，甘霖基金會3月起，捐款驟減8成，為獨居長輩和身障朋友送便當的經費告急。

甘霖基金會表示，平時周一至周五為獨居長輩和身障朋友準備餐食，一份便當包含食材、機油、人力等等成本需要120元，部分身分不符合中低收入戶的邊緣戶，無法獲政府補助，甘霖基金會負起幫邊緣戶長輩全額募款的任務。

有感於台灣高齡化社會的問題，甘霖基金會執行長林錦雪憂心長年深入關懷貧困弱勢的老人，每天送出800多份便當到大台中市9個行政區，邊緣戶個案約有30人，一年餐費需求約為100萬元，今年受到疫情影響，捐款持續下滑，自3月起取消信用卡定期定額捐款的人數也越來越多。

疫情延燒，家扶基金會執行長何素秋表示，從春節後即非常關切注意疫情走向，險峻疫情不僅重挫國內景氣，更令家扶整體捐款減少逾4400萬元。

伊甸台中迦南園烘焙庇護工場訂單驟減，尤其是企業訂單，母親節蛋糕銷售目標為20萬元，目前銷售額還不到1成，希望大家支持母親節蛋糕及相關產品。

十方啟能中心的十方樹上咖啡座暫時停業，為挹注經費，老師們研發香精油手工皂，希望在大家防疫勤洗手，手工皂有機會銷售。

(中時 )