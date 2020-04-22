民進黨主委選舉已登記完成，選戰進入白熱化，台北市黨部主委參選人王孝維及薛凌兩人支持者，皆拿雙方疑似送禮的蕃薯與白米到民進黨中央抗議，民進黨主席卓榮泰中執會前受訪表示，秉公處理。黨員、同志間的情誼是要為這個黨的付出處，不在於爭取一個席次席位的縮影勝利而已。

卓榮泰強調，大家一定要珍惜這次的黨員內部的投票，一定要在這種手法的範圍當中努力去爭取，手段要合法、過程要合法，更要合情合理，不要造成負面的負擔。這點比較誠摯的拜託黨員同志。

卓榮泰指出，目前各地方黨部都已完成的登記作業，黨中央也陸續接到了一些選情上面相關的情資，今天有黨員同志到黨部，提供手上掌握的資訊，一定會秉公處理。

他說，不過，在這裡要提醒所有的黨員、同志，民進黨經歷過一次很嚴厲的黨內總統初選，那個時候雙方候選人本身都非常的節制，也沒有聽到過任何這樣不好的行為，大家應該還記得選後，兩位候選人的團結，造成本黨在今年選舉上的勝利，大家是如何珍惜那樣的團結。

他表示，要請各位黨員同志能夠回味回憶。民進黨在這次總統初選之後，黨內呈現的團結的氣勢，也因為這樣子，人民現在對民進黨的支持度、普遍的比較偏高，大家一定要珍惜。

(中時 )