藝人吳姍儒14歲被送到國外讀書，近日她在節目《2分之一強》討論各國愛亂吃藥的驚人行為，強調：「吃錯藥真的很恐怖！」更透露以前在國外求學時，有陣子身體狀況不佳經常感冒，鄰居阿姨（台灣媽媽）熱心的煮蜆精幫她進補，但她喝完後卻整晚睡到不省人事。

吳姍儒後來才發現喝到生蜆精。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

吳姍儒回憶起以前獨自在外求學時，因為體虛經常感冒，鄰居阿姨想說她一個人出門在外、沒人照顧，於是熱心的燉了蜆精，提醒她放學後記得去阿姨家喝。她回想當時的口感，皺眉說：「真的很難喝！但我不想辜負人家的愛心，所以硬著頭皮喝完。」回家之後熟睡了一整晚，隔天醒來發現阿姨打了10幾通電話，回播後阿姨擔憂的詢問她狀況如何，她回：「因為喝了蜆精，睡得很好。」但阿姨卻開始道歉：「阿姨對不起妳，昨天太忙，出門時沒把電鍋按下去煮。」原來吳姍儒無意間喝下生蜆精，她笑說：「後來阿姨還打電話回台灣跟我家長道歉。」一旁的梁赫群笑說：「還好是阿姨，如果是叔叔這樣做就告他了！」

蘿莉塔則分享有次去美國友人家，恰巧偏頭痛來報到，便問朋友是否有止痛藥，朋友秒回：「有啊有啊！妳要吃幾顆？」她傻眼說：「不是該照著說明書上的指示吃嗎？」沒想到朋友竟回：「我都是想吃幾顆就吃幾顆。」還建議「吃止痛藥配威士忌最有效！」隨心所欲的用藥方式嚇壞了她。

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(中時電子報)