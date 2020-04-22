愛護家人是天經地義的事，但過頭影響到正常生活、家庭生活，恐怕不是一件好事。律師劉韋廷在節目上分享一起案例，姐姐為了幫弟弟還債，不僅偷了老公的權狀來貸款，甚至下海賣淫，結果最後被老公提告，下場超悽慘；一旁的主持人邱沁瑩聽完傻眼表示，所有的愛應該要有底線。

劉韋廷在節目《單身行不行》中提及，個案從小家裡就不富裕，所以國高中就出來打工，但因為父母相當重男輕女，對弟弟相當疼愛，手機、衣服都無條件供給，不斷換新的，導致這個弟弟對金錢概念不是很好，始終認為無論如何家裡的人都會為他扛下一切，因此就大膽向地下錢莊借錢投資。

人妻下海賺錢替弟弟還債。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

劉韋廷說，沒想到弟弟之後投資失利，欠下一屁股債，而父母立馬拿出自己的房子抵押貸款，但仍然不夠，因此已經嫁人的姐姐也跳下來幫忙；姊姊為了籌錢，先是偷了老公的權狀貸款，還偽造文書、簽名以及印章，因為漏洞補不完，最後直接下海賣淫，搞一夜情賺錢。

一席話聽在來賓與主持人的耳裡相當驚訝，劉韋廷直言，「對這姐姐來講，她很愛這個弟弟，加上爸媽給了很大的壓力，所以她沒有得選，也沒回頭路，為了要粉飾太平，還出賣自己的身體。」劉韋廷無奈表示，個案的丈夫知情後，便告個案偽造文書，因為他認為，這太太早已走火入魔，沒有辦法再繼續當夫妻了。

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(中時電子報)