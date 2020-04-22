匈牙利金獎導演拉斯洛那米斯（László Nemes）繼處女作《索爾之子》鍍金奧斯卡最佳外語片榮譽後，引領期盼的續作《日暮》再次展現高藝術野心，奪得威尼斯影展費比西國際影評人獎。而新作最受矚目的一大亮點則是首度擔當主演的匈牙利文青女神茱莉雅卡布（Juli Jakab），以優雅神祕又憂鬱的獨特氣質，在長達 1 年的百人選角過程脫穎而出，從素人演員躍身領銜主演女星！個性古怪俏皮的茱莉雅卡布在社群媒體上小有名氣，總以近乎素顏的仙氣模樣亮相，其古典甜美外型更引起熱烈的「明星臉」話題討論，頻頻被國內外影迷匿名為「匈牙利版艾瑪華森」！

今年32歲的茱莉雅卡布，畢業於布達佩斯電影學院的編劇寫作研究所，其實原先毫無演戲經驗，卻因緣際會下被導演拉斯洛相中，而從幕後跨足演員之路。早在2015年的《索爾之子》中，茱莉就曾以素人身分客串，飾演一位在集中營裡偷偷幫忙傳遞叛軍火藥的猶太女工。如今二度與導演合作，茱莉坦言與當年一天內收工不到5分鐘的戲份，彷彿天壤之別。她形容導演是超級工作狂，總是以百分之一千的心力投入電影，根本近乎走火入魔的地步。而這回在《日暮》中，一人擔當全長近3小時的曲折故事，獨撐大量緊跟特寫演出，對她來說是個極端的瘋狂體驗，但也感謝導演一圓她的演員夢。

《日暮》以一戰前的奧匈帝國布達佩斯為背景，從家道中落的變遷帶出大時代社會動盪，而歷史古裝劇精神成為本片精隨，不只美術砸重金打造，人物性格更要合時宜到位呈現。茱莉回顧拍攝過程，對於學習古典歐洲的情懷舉止感到非常著迷。導演特別叮嚀茱莉揣摩古人行走方式，隨時留意放慢步調，並且控制說話與情緒展現，不論多激動的劇情都必須記得隱晦壓抑地表現，以符合傳統歐洲教養的形象，讓茱莉身為現代女性感到非常訝異。

在拍片期間，茱莉透露導演總是考驗她自己詮釋故事，面對層層疊疊的燒腦懸疑劇情，導演不喜歡事前討論，反而刻意要讓演員與角色一起困惑，陷入謎團之中。茱莉談論女主角伊莉絲說道：「有許多問題只能猜想，並無絕對答案，伊莉絲一開始毫不知情，像一張白紙般純潔懵懂，然而在時勢所逼之下，她必須想辦法認清自己，並釋放自己以前從沒展現過的勇氣與力量。」而這正是《日暮》聚焦在一位女性身上想呈現出的角色轉變與成長。《日暮》將於4月24日本周五於全台上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢。

(中時 )