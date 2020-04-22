國防部長嚴德發今天赴立院專案報告敦睦艦隊磐石艦官兵染疫事件，國民黨主席江啟臣辦公室主任葉旭鴻，下午在臉書連發兩文章，表達他氣到「想丟電視！」的心情。

葉旭鴻下午針對嚴德發赴立院報告，連發兩文；第一則內容針對嚴德發答覆江啟臣質詢的情形。

他發文說：「嚴部長，早上答詢還在確定有機密任務，而且有定出機密級別。「但是洩密王委員爆料，是哪來的資料？你也說不清楚。然後昨天你又自己說敦睦艦隊的機密任務是監控遼寧號。現在海軍機密是可以這樣任由立委、部長這樣說的唷。然後你認真要說敦睦艦可以監控遼寧艦？」

葉旭鴻第二則發文則指出，江啟臣委員質詢，嚴部長：「是機密，有定機密等級。」馬文君委員質詢，嚴部長：「我們沒有說我們是去執行機密任務！」

葉旭鴻對嚴德發的答詢內容，氣得說「 我想丟電視！」

多位網友也留言，「吃個午餐，腦袋就不同了」、「電視很可憐」、「所以這案子是機密，有定機密等級，但是最後因故沒有執行？」、「到底有沒有去『其他地方』也是....」。

(中時 )