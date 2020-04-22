立法院昨天三讀通過紓困振興特別條例修正案，國民黨主張的「排富發現金」遭民進黨以人數優勢否決。國民黨主席江啟臣下午在中常會上再提發現金紓困建議，指「若人民現在連最基本生活都有問題，如何還能期待之後的振興？」，主導修法的民進黨政府宣稱，估計約有300萬人受惠，與國民黨規劃排富後主動發放現金，預估1500萬人受惠的版本，仍有極大落差。

江啟臣說，對於民進黨完全主導，卻絲毫不讓的態度，國民黨表達遺憾，但黨團同仁已經進了最大的努力，社會大眾普遍肯定本黨所提政策，應該給予嘉許。

江啟臣提醒蔡政府，國家即將面對的是，更多企業啟動無薪假之後，弱勢的民眾別說沒錢可存，更要擔心沒錢可用，世界許多國家，包含美國、日本和新加坡等，這些國家經濟發展都不比台灣差，也都已開始採行直接發放現金的方式。

江啟臣指出，蔡總統說國民黨把紓困和振興的政策手段搞混，國民黨必須告訴蔡總統，「人民現在需要的是紓困、甚至可以說是延命，如果人民現在連最基本生活都有問題，如何還能期待之後的振興？」

江啟臣認為，好的政策，不怕轉彎；好的政策，也不怕收割，考量疫情變化快速，立法院最終通過的版本授權行政院可再追加2100億元特別預算，國民黨呼籲執政黨應衡量情勢，考量民苦，慎審思考，妥善運用以更為主動、普及的方式發放現金，協助國人共度疫情難關，也期待疫情過後能趕快回復正常生活。

(中時 )