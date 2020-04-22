中央流行疫情指揮中心今天宣布新增一名確診者，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。而這名確診者，就是日前抗體檢測陽性者，成為國內首例，同時又有抗體，卻還是確診的案例。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，今天案例三月二十三開始咳嗽，26日發燒，所以是我們報告抗體陽性的其中一名，因為他的疫情調查結果知道23號就開始咳嗽，他是原本二採又是陽性，原來發燒的五人。

張上淳說，同時具有抗體但ＰＣＲ又是陽性，核酸篩過一輪，其中一部分個案，覺得她曾經有症狀就會有二採，可是這些ＰＣＲ暫時還沒檢測，有多少都是陽性狀況還沒資料報告，今天這個個案是因為原本ＰＣＲ陰性，可是因為有症狀特別有發燒所以先行做抗體，二採中碰到都是陽性，上週六都說過，確實有這樣的現象，已經出現抗體但pcr也是陽性的狀況，沒有全面檢測。

有抗體對他的接觸者，我們要推多遠，陳時中說這裡面衍生很多問題，是否有抗體後就有抵抗力了？看起來有抗體還有一些病毒存在，未來變成還要討論病毒存量是否足以感染還是傷害身體，這是面臨新興傳染病要面對的問題。

張上淳表示，抗體出現到後來基本上病毒量已經下降，只是下降速度不會因為抗體出現就消失，越往後面時陰時陽的狀態通常都是病毒量很低的時候了，往往這時就不容易培養出病毒，一班性概念會傳染給別人的機會就越來越小。有抗體是否要做多次PCR檢測，這樣是否很容易傳染給別人的機會。

(中時 )