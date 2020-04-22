新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲宣布下周將舉行防疫兵推，已在前日率先舉行封城兵棋推演的新北市長侯友宜表示，新北市準備了3個多禮拜，蒐集了許多國內外資料，北市若要兵推，新北願意全力協助。

新北市府發言人蔣志薇今表示，中央跟地方都要做好防疫整備工作，新北市日前兵推，從腳本上頭都可看到許多國內外資料，北部各縣市政府也有派員到場見證，若有需要，新北市都願意全力協助。

(中時 )