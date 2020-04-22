台北市擬防疫兵推 新北：全力協助 15:072020/04/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市擬防疫兵推，新北願全力協助。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲宣布下周將舉行防疫兵推，已在前日率先舉行封城兵棋推演的新北市長侯友宜表示，新北市準備了3個多禮拜，蒐集了許多國內外資料，北市若要兵推，新北願意全力協助。 新北市府發言人蔣志薇今表示，中央跟地方都要做好防疫整備工作，新北市日前兵推，從腳本上頭都可看到許多國內外資料，北部各縣市政府也有派員到場見證，若有需要，新北市都願意全力協助。 (中時 ) #封城 #新北市 #防疫 #台北市 #市長 #兵推 #推演 #柯文哲 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲縣住宿機構防疫演練 無可挑剔 04:102020/04/18 地方新聞 侯友宜喊增防疫旅館 可支援臨近縣市 14:272020/04/18 政治 柯稱新冠肺炎 館長盼他改口 01:022020/04/19 政治要聞 科技防疫護移工 竹市經驗分享 04:102020/04/19 地方新聞 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 北北基桃宜同步封城？鄭文燦：桃有機場一定會封 17:442020/04/20 生活 疫情若持續爆發 黃偉哲：不排除取消五一連假甚至封城 13:172020/04/21 社會 單日10本土感染源不明 啟動封城 04:102020/04/22 生活新聞 拚防疫 金門縣長向侯取經 04:102020/04/22 地方新聞 縣市政府超前部署封城兵推 陳時中：台灣離封城還很遠 11:322020/04/22 政治 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 柯文哲批買口罩跑2趟很麻煩 釣出唐鳳神回！ - 政治 韓國瑜：全市4000多名一線醫護全面篩檢 - 政治 中山大學邀張安樂引爭議 學生透露：其實教授很「獨」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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