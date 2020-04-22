北市副市長黃珊珊日前在備詢時，稱口罩販賣機不設人潮多的捷運站，是因健保署擔心有資安問題，且設在健康中心並不會有《藥事法》問題，卻遭民進黨北市議會黨團質疑，這種講法像是在怪中央卡北市，市長柯文哲與黃珊珊22日澄清，沒有卡，柯都直接跟健保署長李伯璋連絡，黃也直接跟行政院副院長陳其邁聯絡，中央很支持並鬆綁。

柯文哲中午率市府團隊拜會民進黨北市議會黨團，出席的議員有林世宗、李建昌、吳沛憶、王閔生、陳怡君、許家蓓、洪健益、江志銘、鍾佩玲、陳慈慧、張茂楠等人，不過不少議員質疑，好意提出有沒有將口罩機設在捷運站的可能，北市卻好像怪民進黨的中央政府在「卡」。

柯文哲澄清，販賣機還是示範性質，這案子中央、地方聯絡都沒問題，試辦時因不想超越法令，畢竟醫療口罩是醫療用品，只能在藥局賣，不過資訊局有跟健保署開會，可配合在健康服務中心賣，且他與中央也有私人情誼在，他都跟李伯璋電話聯絡，黃珊珊也跟陳其邁電話連絡。

柯說，當初販賣機開幕時，衛福部長陳時中跟李伯璋還有來，雖剛上線時有點小問題，但這2天已經沒什麼人在排隊買了，這是試辦計畫，月底會在12個行政區布點設置，「我們主事的人都沒問題，有問題都是旁邊的人」，會再跟健保署討論。

「沒說過中央卡我們！」黃珊珊強調，當時口罩只能由藥師賣、法規是「死」的時候，反而是李伯璋跟柯市長很熟，把法令拿掉，是中央幫北市解除的，陳其邁也很支持，幫忙協調健保署開放VPN（虛擬私人網路），現在還沒試辦完成，中央也沒用《藥事法》限制。

衛生局長黃世傑則說，因醫療用品販賣需要藥商的執照，若中央特准許可，捷運站即可設置販賣機販賣。吳沛憶質疑「那當初為何要瞎扯中央法規，引發誤解，局長你說捷運站可以賣、但要中央同意，不過重點是你從來沒詢問過中央？」黃世傑回應「是的。」

另外針對新北封城兵推，柯補充，預計下周一辦「桌上演習」，但這需中央下令，不是自己喊那麼簡單，現在消防局有跟消防署協調很多作法，因為北市若封，中央要配合辦理，「總統府就要禁止進出，這開什麼玩笑」。

(中時 )