陳家欽表示，下一波將針對幫派、販毒、地下錢莊、暴力討債、街頭暴力等進行掃蕩。(林郁平攝)

為防止不法之徒趁疫情期間作亂、危害治安，警政署從22日起，連續3天召開北、中、南「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」。警政署長陳家欽今在刑事局首場會議中表示，首先要對全國警察機關各級幹部和所有同仁，在防疫和治安維護所付出的辛勞和努力，表示肯定與真誠感謝。

陳家欽說，在防疫期間，警政署即預判可能會衝擊治安面，所以立即派出刑事局的菁英部隊，全力支援各縣市強勢打擊犯罪，3月分舉行的全國同步掃黑，有19個幫派和148名共犯落網；4月執行的全國肅槍行動，也查獲287把槍、104名嫌犯被法辦，成果豐碩。這就是警方在防疫期間維護治安的超前部署，絕對不容許任何作奸犯科的犯罪分子挑戰公權力。

陳家欽表示，目前已經訂定了下一波打擊目標，要針對幫派、販毒、地下錢莊、暴力討債、街頭暴力，進行一波一波的掃蕩，一個一個的抓，打擊力道只會越來越強，絕不會鬆手。並強調舉行視訊會議不是宣示決心而已，而是行動的開始，要雷厲風行，貫徹嚴正執法立場，確保防疫和治安雙穩。

(中時 )