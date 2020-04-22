隸屬美光（Micron）旗下的記憶體和儲存方案品牌Crucial，擴展Crucial NVMe SSD產品系列；Crucial NVMe SSD全新產品系列為遊戲玩家、內容創作者和日常電腦使用者，提供符合預算條件、但效能表現更強的選項。

美光（Micron）旗下的記憶體品牌Crucial，今天推出全新Crucial P5和P2 SSD，在獲獎無數的P1 SSD以外，擴展其NVMe PCIe固態硬碟產品組合。新推出的固態硬碟擴展Crucial的P系列產品線，提供卓越的速度、超大的容量和耐用的資料保護。消費者可依個人的運算需求進行升級，新產品採用美光（Micron）創新技術打造，價格具競爭性。

P5 SSD Crucial P5 SSD專為在編輯、設計、遊戲和多工處理中需要快速回應時間的重度遊戲玩家和創意專業人士而設計。這款固態硬碟的讀取/寫入速度快達3400/3000MB/s，利用美光（Micron）的TLC 3D NAND技術和控制器提供流暢的效能，並提供250GB至2TB的儲存容量。

美光（Micron）消費者產品集團副總裁Teresa Kelley表示，Crucial P5是美光迄今最快、最具創新性的SSD產品，滿足快速增長的市場需求。

此外，Crucial P2專為注重價值，希望以實惠價格購買快速SSD的顧客而設計，具有NVMe技術帶來的加速效能。對於需要處理多工任務的人員，這意味著更快的資料傳輸速度和檔案存取速度。

(時報資訊)