黃姓男子5年前擔任台北市高職老師力，他在黑板上書寫「時間就像乳溝一樣擠一擠就有」，遭校方申誡後，竟又從男子生背後伸出雙手環抱其腹部，台灣高等法院認定，他顯已逾正常肢體互動之界線，依性騷擾防治法將他判刑4月、可易科罰金確定。

32歲的黃男因不當言行舉止，遭任職的高職考核會申誡一次，2015年他擔任班導師看到男學生因上課遲到而受罰留下打掃環境，他竟站於其背後，雙手往前環抱其腹部予以性騷擾得逞，少年母親得知後向警方報案。

士林地方法院將黃男判刑4月、可易科罰金，檢提上訴，高院為黃男承認有站於被害人身後，雙手往前環抱被害人腹部並伸手由下往上觸摸被害人臀部之行為，腹部並非一般社交禮儀上可隨意觸碰之部位，猝不及防之下，自後遭到環抱，足引起本人嫌惡之感。

合議庭指出，黃男率爾自被害人背後環抱腹部，顯已逾正常肢體互動之界線，並已引起被害人不舒服、生氣等嫌惡感，況又伸手觸摸臀部，益徵帶有性含意之調戲行為，足見被告確係出於性騷擾意圖而為上開行為甚明，將他判刑4月確定。

(中時 )