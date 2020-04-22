為因應新冠肺炎(Covid-19)疫情帶來的社會與經濟衝擊，Google 今(22)日宣布在台啟動「數位人才探索計劃」，提供免費的數位培訓資源，預計在今年底前為 8,000 名年輕學子與社會新鮮人提升數位實力，並協助台灣加速數位轉型腳步。

Google 台灣總經理林雅芳表示：「突如其來的疫情帶來了全面性的挑戰，而我們發現無論是這段期間即將就業的青年們、或是積極尋求應變措施的企業，數位力就代表了免疫力。在實體活動多有滯礙的當下，善用數位工具、解決營運問題已成為各界最想提升的能力。Google自三年前啟動『智慧台灣計劃』以來，便一直希望能為台灣帶來人才、經濟與產業面向的多方協助。在持續履行這項承諾的同時，我們很開心『數位人才探索計劃』能順利推出，更感謝 104 人力銀行與多家企業夥伴一同加入促成此計劃。期望這項計劃為年輕人的履歷加值，讓他們在職場上發揮所長，進而帶動台灣產業的數位升級。」

Google數位人才探索計畫跟先前曾推出過的數位火星計畫有什麼不同？Google 台灣資深業務總監王嘉慶指出，不同於先前，今年度的數位人才探索計畫包含不受時間地點限制的全線上互動式課程，且也邀請 104 人力銀行與企業界一起為受過培訓的人才提供後續發展機會，從人才培育到最終工作媒合全數整合在一起。

Google「數位人才探索計劃」合作的多家企業夥伴。(摘自記者會直播畫面)

Google「數位人才探索計劃」整合 104 人力銀行及多家企業夥伴，全面性囊括數位能力的提升、職場就職的實戰訓練、人才與企業間的媒合橋樑。其中Google 提供全方位的線上互動式課程和學習資源，提供包含數位行銷、數位洞察與分析、影音素材等數位課程，提升人才的數位即戰力，到職後還有機會參加 Google 舉辦的 Masterclass 進階培訓課程，與更多優秀的數位人才交流，增加職場實務競爭力。

此計畫的企業夥伴將提供數位相關的就業機會。為了讓受過培訓、有志於數位相關工作又已有一技之長的求職者，能找到相應的職缺、發揮所長，而各產業類型和規模的企業夥伴也能找到符合需求的人才，截止目前已經有超過 40 家的企業參與此計劃，職缺超過100個以上；而104 人力銀行將是數位人才與企業媒合的平台。通過認證、完成培訓後的參加者可在 104 人力銀行網站上的「數位人才探索計劃」專區，探索企業夥伴所開出的相關職缺。

Google「數位人才探索計劃」參與流程。(摘自記者會直播畫面)

Google數位人才探索計劃將於即日起至 2020 年 7 月前開放報名，只要是大專院校碩學士畢業生與具有 1 至 3 年工作經驗的社會新鮮人皆可於「數位人才探索計劃」網站進行報名，7 月前 (時程若有異動以官方網站更新資訊為主) 完成線上學習、通過認證，就能參與「Google 數位應用加速課程 (Fast Pass Training)」線上直播培訓課程，將會由 Google 專屬培訓師提供豐富扎實的數位行銷課程。通過認證、完成培訓後就可以開始進行求職媒合、就業。

Google 今天也公布委託波士頓顧問公司所進行的《數位行銷成熟度研究》調查結果，顯示台灣企業數位行銷成熟度仍有成長空間，而具備因應多變環境、擁有數位彈性與實力的人才是提升營運效益的關鍵。

(科技)