台中市政府22日召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」，市長盧秀燕主持時表示，敦睦艦隊案已成全國焦點，希望國防部不要逃避應確實完整公布官兵足跡；建議國防部出席中央防疫會議，主動對外釋疑，市府也將與中央合作積極善後，全力防堵疫情。

台中市今日召開防疫會議，由衛生局報告防疫物資情形及最新防疫措施。衛生局指出，目前台中新冠肺炎確診病例共40例，其中敦睦艦隊官兵確診3例，市府將密切追蹤持續更新疫調，並公布最新足跡，受影響商家將停業並全面消毒，相關資訊皆會主動告知大眾。

盧秀燕表示，21日晚上市府才得知烏日東園國小是官兵集合地點之一，連夜指示環保局於22日早上學生上課前完成消毒，她親自前往視察；敦睦艦隊群聚感染爆發以來，各地方政府只能透過零碎管道拼湊資訊，希望國防部出席中央防疫會議釋疑，中央、地方共同合作，讓資訊公開透明。

衛福部疾管署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬等人，22日於會議上發言；認為這次敦睦艦隊群聚感染，台中市政府十分有警覺性，及早防疫有效降低疫情風險，值得肯定。

(中時 )