中天新聞》台大宅王張彥文，要求女友復合被拒，當街拿出預先準備的鈦鋼刀，朝女友狂砍47刀致死，殘忍的犯行震驚社會。台北地檢署上午偵查終結，依殺人、強制性交未遂，侵入住宅、侵害屍體等罪，將張男起訴，並請求法官判他極刑。

震驚社會！擁有台大高學歷、在知名會計師事務所任職的「人生勝利組」，竟然當街斬頸前女友47刀，還親吻死者下體「告別」；甚至說出凌晨4時44分驚醒，見「0444」得到殺人神諭。「台大宅王情殺案」，種種情節，讓人難以置信。

電玩奪冠封「台大宅王」

張彥文一路從建中考上台大，在台大就讀期間率系隊參加「台大我最宅」電玩比賽奪冠，會玩又會唸書的形象，獲得「台大宅王」稱號。畢業後張在知名會計師事務所任職，堪稱人生勝利組。

張彥文與女友出遊合影。（摘自張彥文臉書）

2013年11月，張彥文透過PTT認識就讀幼教系的林女，2人交往後，於2014年4月期間開始租屋同居，熱戀期兩人只要逢假期幾乎都會外出旅遊，臉書滿滿甜蜜合影。

但林女漸漸發現張男個性易怒，還會察看她的手機通聯、筆記本，甚至從發票地點、金額、時間點推算行蹤。在偷翻閱林女記事本時發現有個K註記，張認為林女劈腿，和別的男人交往。

日本旅遊 強暴拍裸照

林女提議分手，但張極力挽回，2人還共赴日本旅遊，測試能否繼續下去。誰知道張竟然在日本旅遊期間，在飯店對林女施暴、強拍裸照，還揚言殺害她。回台後2人協議分手，張又闖入林的住處，留下情趣用品、膠帶、打手槍的衛生紙，用裸照要脅發生一次性行為，林女搬離租屋處。

恐怖巧合 0444定殺意

張彥文見感情無法挽回，萌生同歸於盡念頭。2014年9月22日凌晨4時44分，他睡夢中驚醒，見手機時鐘顯示「0444」，解讀為「林死死死」，認為一切命中注定，因此堅定殺意，拿刀出門埋伏。

張彥文朝林女脖子狂砍，林女身中數刀倒臥血泊中，張事後更拿刀自殘，企圖輕生。（翻攝畫面）

脫褲親吻下體「告別」

他見林女出門上班，立刻持刀上前狂砍林女頭、胸47刀致死，行凶後張竟然還脫掉她的褲子，親吻下體「告別」，再自砍頸部企圖輕生，被路人報警逮捕送醫。

死者林女的母親獲悉女兒死訊，痛罵張彥文要自裁自己自裁，為什麼要殺她女兒。

張彥文殺人罪越判越輕，從無期徒刑變15年。（中時資料照）

愈判愈輕 無期變15年

台北地檢署偵辦後，以殺人罪起訴張彥文，不過法院卻「愈判愈輕」，一審判無期徒刑，張二審與被害人家屬1145萬和解後，獲減輕改判合併執行21年6月徒刑後，最高法院認為要查明是否預謀犯案，撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審2018 3月1日宣判，合議庭認定張彥文犯案前就有「同歸於盡」念頭，確為預謀犯案，但考量他有悔意且已和解，過去並無傷害等行為紀錄，未來再犯（暴力殺人）風險較低，以及精神治療或心理治療仍有修正未來行為模式的可能等理由，依殺人罪判張彥文有期徒刑15年，褫奪公權6年。可上訴。

張彥文行凶前後，還犯強制、侵入住宅及恐嚇等罪合併判刑1年，可易科罰金36萬5000元確定。

另犯2個強制性交罪各判刑3年2月；侮辱屍體判刑7月部分，這三罪經最高法院駁回上訴已定讞；高院裁定合併執行執行有期徒刑6年5月。本案未來確定後，將與這些已判決確定的各罪合併定執行刑，張彥文的刑度約在21年徒刑上下。

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