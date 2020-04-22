王婦、林婦致贈2桶共10公升消毒酒精，由高美所李財安代表受贈。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情不見趨緩，台中清水2名熱心婦人與好友合資購買防疫物品，19日載滿整車的消毒水、酒精、乾洗手及濕紙巾等，致贈清水區的大楊、高美、三田、大秀派出所及警備隊等單位，希望讓警方在安全的環境下安心執勤執勤，在場受贈的員警覺得好感動。

王婦、林婦19日下午16時載滿整車的消毒防疫物品，第一站來到清水分局高美派出所，2人手提2桶共10公升消毒酒精。值班員警以為要來報案，婦人說明來意後，由高美所李財安代表受贈，婦人隨即前往下一個派出所致贈行程。

王婦表示，防疫期間警察執勤非常辛勞，日前到白沙屯媽祖拜拜，向媽祖祈求警察執勤平安，並說明欲合資購買防疫物品贈予警察，獲得神明諭示，於是與友人集資捐贈，希望讓員警能在安全的環境下安心執勤，維護警方健康安全也等轄區治、交安能更有保障。

清水分局長張啟祥表示，員警每日執勤及協助防疫工作，時時與民眾頻繁接觸，感染風險較高，感謝婦人及友人致贈防疫物品，使得駐地環境消毒及自身防疫更加徹底。另外，警方對於各項治、交安工作，能持續執行，勿心存僥倖，共同防疫及維護社護治安穩定。

(中時 )