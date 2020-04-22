全球串流影音服務龍頭Netflix於21日美股盤後公布2020年第1季財報，受惠疫情帶動宅經濟興起，大幅激增1577萬付費用戶，打破了其自家的季度用戶增長數紀錄，也大大超過了此前預測的這段時間用戶增量700萬。在一季度結尾，Netflix的全球總用戶數為1.829億，比一年前增長22.8％。

其中，由馬克華伯格和溫斯頓杜克聯手主演的動作喜劇片《史賓賽的機密任務》8500萬人次觀看；超夯紀錄片《虎王》的觀看人次高達6400萬；真人實境秀《盲婚試愛》則累積3000萬觀看人次。

不過，Netflix的CEO里德哈斯廷斯（Reed Hastings）在對股東發佈的消息中表示，公司面對著成立20多年來最不確定的未來，雖然觀看量和用戶暫時有了提升，但預測當人們得在家隔離的情況結束，用戶數字都會下降。Netflix對第2季度用戶增量則預測是750萬，也表示因為未來情況不確定，所以猜測成分居多。

受益於這波疫情的還有華特迪士尼公司旗下的影片串流平台Disney＋，去年11月才上線的Disney＋主打漫威、星戰、皮克斯娛樂內容，日前付費訂戶量全球已突破5000萬大關，超過Netflix三分之一的訂閱數。推出不到半年的Disney＋氣勢可說是來勢洶洶，不容小覷。

(中時 )