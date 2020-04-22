精神科醫師洪國翔建議，民眾可以運動轉移對疫情的注意力，並增加免疫力。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

新冠肺炎疫情延燒，導致不少民眾因焦慮求助精神科醫師，大千醫療社團法人南勢醫院長暨精神科醫師洪國翔提醒，壓力和不穩定的情緒若無釋放，易影響免疫力，反而讓病毒有機可趁。

「最近聽說有新冠肺炎確診患者到過我們家附近的店，我實在擔心到吃不下也睡不著，不知道該怎麼辦。」許多人壓力增加、情緒恐慌，到醫院求診。大千醫院指出，民眾每天接收來自不同管道的疫情資訊，導致壓力增加、情緒不穩等情形，不單是原本就有精神疾病的病人，連一般人都可能陷入擔憂的焦慮中。

洪國翔建議民眾轉換心情，以衛生署疫情防治中心訊息為主，並從事其他活動轉移注意力外，還要多攝取深海魚類、堅果類、維他命B群、深綠色植物以及優質蛋白質，增強免疫力、預防焦慮。他強調，本身有精神疾病的民眾，除維持正常作息及運動外，若有症狀起伏，應找專業醫師協助，切勿自行增減藥物劑量。

洪國翔分享舒緩焦慮感的4種方法，找信任的人交談抒發情緒；適當的飲食、睡眠和運動；勿以吸菸、酗酒或使用其他藥物來緩解情緒；若大量疫情資訊讓人覺得煩躁、壓力，就減少關注相關訊息的時間。他提醒，民眾確實做好防護措施、均衡飲食、作息正常、維持運動習慣，以增強身體免疫力。

(中時 )