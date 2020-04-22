苗栗縣長徐耀昌，22日上午偕同縣議長鍾東錦前往縣警局頒獎嘉勉警方肅槍績效。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌，22日上午偕同縣議長鍾東錦及7名議員前往縣警局頒獎嘉勉警方肅槍績效。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌，22日上午偕同縣議長鍾東錦前往縣警局頒獎嘉勉警方肅槍績效。〔謝明俊攝〕

正當新冠肺炎防疫期間，警方全力投入協助執行各項防疫措施，苗栗縣警局仍持續堅守維護治安，在警政署規畫肅槍專案期間，查獲長短槍枝7把，並提報治平對象、查獲口罩詐騙、毒品等案件，苗栗縣長徐耀昌22日上午偕同縣議長鍾東錦及多名縣議員前往縣警局頒獎表揚，肯定警方努力。

苗栗縣警局在全力投入防疫工作的同時，局長翁群能持續要求治安零死角，警政署指示全國同步查緝非法槍彈專案後，立即指示該局刑事警察大隊及各警察分局縝密規劃肅槍及臨檢勤務，包括刑警大隊、頭份及苗栗分局共查獲非法槍械7枝。

另外，在打擊詐欺、掃蕩幫派及查緝毒品等方面，刑大科偵隊日前偵破陳嫌假藉防疫名義在網路販賣口罩詐欺案件，通霄及大湖分局接續執行緝毒專案行動，查獲一級毒品海洛因及二級毒品安非他命合計290公克，竹南分局執行檢肅黑幫成員5人到案。

22日上午，苗栗縣徐耀昌偕同議長鍾東錦、及議員鄭碧玉、余文忠、孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、湯維岳、黃芳樁等，前往縣警局頒獎嘉勉警察同仁辛勞，肯定局長翁群能卓越領導，以及警察同仁在肅槍專案期間查緝成果。徐耀昌希望縣警局持續做好防疫與治安工作，將苗栗縣營造為安全、宜居之幸福城市。

(中時 )