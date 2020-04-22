行政院長蘇貞昌今（22）日表示，針對受新冠肺炎疫情衝擊的企業及個人紓困已超前布署，包括中低收入戶與弱勢、計程車與遊覽車司機、自營業者及受創業者員工等對象，本周將有90萬人領到紓困現金，強調是發給有需要的人，不是不分貧富的大撒幣。

蘇貞昌上午邀集副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、政委龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等首長，召開「紓困振興進度記者會」，說明紓困預算目前發放狀況。

蘇貞昌指出，針對87萬名中低收入戶與弱勢，每人每月將補助1500元3個月，第1個月補助已於21日入帳，已有71萬人收到。針對10萬名計程車與遊覽車司機，每人每月補助1萬元3個月，已自21日起陸續入帳，目前已有5.8萬人領到。

對於100萬名自營業者，政府將一次補助3萬元，蘇貞昌表示，將自今日起入續入帳，本周將有10萬人領到。針對90萬名受創產業員工，則補助薪資4成共3個月，自21日起陸續入帳，本周將有3.7萬人領到。合計本周將有90萬人領到紓困現金補助。

針對各受創企業員工補助狀況，蘇貞昌指出，包括121家餐飲業1.5萬名員工、共3.5億元，47家製造業4千名員工、共1.2億元，127家會展業3300名員工、共1億元，80家觀光業3800名員工、共0.8億元，以及2700件藝文產業1.1萬人、共4.03億元。

行政院因應新冠肺炎疫情衝擊，前後2階段共祭出達1.05兆元的紓困振興預算，立法院21日已通過特別條例修正草案。蘇貞昌表示，政院將在明（23）日院會提出追加特別預算1500億元，24日將赴立院報告並接受質詢。

(時報資訊)