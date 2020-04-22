新冠肺炎衝擊全球產業，消費性電子難逃風暴，儘管第一季IC設計產業影響看似在可以接受的範圍，甚至有多家公司表現優於去年同期，這主要是因為去年底市場預期美中關係和緩所帶動的一波補拉貨潮，但隨著疫情在歐美市場失控，拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋表示，在主流消費性電子市場因為疫情緊縮下，整體來說，IC設計產業第二季恐將下滑，另外，後續美國對大陸祭出的實體清單效應，也不可輕忽。

姚嘉洋分析指出，2019年全球10大半導體業者中，美國儘管囊擴6家，但不諱言大陸絕對是美國半導體廠非常重要的焦點市場，在此形態下，包括高通、博通、賽靈思等也都將大陸視為很重要的市場，故觀察半導體產業來說，美國之外，大陸也是必須去留意的重要市場，本波疫情之初，全球疫情重災區還在大陸之時，全球半導體業者多有對產業狀況作出說明，但時間點多是落在2月、3月，但隨著疫情快速延燒到歐美等國，故相關當時的闡述說明，或許在準確度上相對不會太準確。

疫情3月在歐美市場急速蔓延，姚嘉洋表示，目前預估對第一季IC設計產業影響有限，主要是因為2019年年底，美中貿易戰看似趨向和緩，業界對於2020年市場普遍樂觀，故當初曾帶動一波積極拉貨，期望可以彌補先前2019年的缺口，所以以台灣IC大廠來說，1月、2月的營收也都有不錯的表現，相較去年同期成長，包括指標股聯發科(2454)、瑞昱(2379)皆是如此，所以可以說疫情對第一季的影響相對小。

隨著進入第二季，姚嘉洋表示，疫情對IC設計業的影響一定會比較大，包括智慧型手機、顯示器、NB等，都會出現直接性的影響，但就細分品項來看，在疫情的關係下，遠距辦公、教學的需求暴增，反倒到動網通、伺服器、醫療等領域對業績貢獻，不僅沒衰退，甚至還增加，出現拉貨狀況增加，只是他也強調，畢竟包含手機在內的消費性電子還是屬於大宗的電子產品，為市場主流，所以整體來說，IC設計產業第二季應該還是會下滑，但部分同時擁有網通、智慧型手機領域的IC設計公司，類似高通、博通以及聯發科等，則可以深思如何藉此產品間的消長，應用多元布局截長補短，也將考驗營運能力。

以台灣聯發科來說，聯發科之所以會在伺服器有所受惠，原因在於其擁有11G Serdes IP，可協助客戶開發相關ASIC(客製化晶片)，但目前對整體營收挹注仍極為有限，在其他應用面，如汽車市場受到衝擊，儘管汽車電子化程度不斷提升， 但在汽車產業鏈相對複雜，供需皆降的情況下，預料也會拖累IC設計產業；而醫療電子方面，由於前十大IC設計業者著墨有限，儘管終端需求甚殷，對於整體IC設計產業現況的助益相對有限。

另外，姚嘉洋強調，除疫情外，美中貿易戰的實體清單的影響也不能輕忽，現階段實體清單還沒有解除下，美國又持續有意向大陸施壓，對美國的半導體廠勢必有影響。

(時報資訊)