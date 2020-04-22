新冠肺炎疫情延燒，為了協助部分工時勞工，勞動部祭出「安心即時上工」計畫，原本擬針對在前6個月有2個月投保紀錄、最近一次的投保薪資在2萬3800元以下就可以來申請上工，但在地方政府反映之下，勞動部擬開放只要在過去一年內有投保紀錄、無論投保級距的勞工就可以申請上工。

據勞保統計，原本投保級距在2萬3800元以下的勞工約200萬人，此次放寬到過去一年有投保紀錄就可以申請上工，意謂1000萬餘名勞工均可以申請上工。

據統計，目前各地職缺約1.3萬人，其中9000多人申請、但僅有4000多人合格上工、不合格率達46.8％，勞動力發展署署長施貞仰表示，地方政府反映原本的門檻太高，包括失業者、投保薪資級距高於2萬3800元無法上工等，因此，決定放寬至只要申請日前12個月有勞保或就保投保紀錄就可以來申請。

施貞仰說，許多部分工時的人可能會兼2份至3份工作，合計的勞保級距可能會超過2萬3800元，但受到疫情影響工時，但恐怕無法適用此計畫，因此放寬門檻，讓有需要的人就可以來申請。

至於是否會排擠原本的部分工時勞工，施貞仰說，還是希望地方政府優先考慮低薪、部分工時勞工；而針對山地鄉及離島等地，則由當地政府自行審酌上工條件，意謂可能不用投保勞保也可以參加此計畫。

「安心即時上工」計畫預計下周修正。

(中時 )