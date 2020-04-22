元太(8069)響應「能源轉型」，投入採購民間自由綠電交易能源，全台第一度新設電廠綠電交易已完成各項申請程序，將於近期取得核備併聯轉供。本次綠電轉供專案由睿禾控股發電，透過瓦特先生售電給元太使用，元太共採購新營光電廠的7.44kW綠電，將投入於公司營運與電子紙製造使用。

元太指出，自2017年起即積極投入綠電憑證採購，3年來共累積購買已逾1500張再生能源憑證，成為國內認購再生能源憑證數量最多的企業。為更落實綠色製造與實踐環保節能願景，強化使用「外加性」的再生能源，意即要採購新設置的綠能電廠電力，才能實際「新增」再生能源，進而提升整體環境的永續效益。

元太董事長李政昊表示，元太長期致力發展電子紙核心價值－超低耗電與省電，代替紙張的使用，讓環境變得更加潔淨。而在電子紙產品核心具備環境友善的價值下，公司亦從電子紙生產過程中，降低碳排放與電力的使用。同時也持續積極尋求在產品製程中使用綠色能源，致力從電子紙製造為起始，推動環境永續發展。

元太積極投入綠色能源採購規劃，並計畫逐年擴增再生能源使用。然而，元太評估現有廠區位置與面積並不適合設立大規模再生能源發電裝置，在《電業法》修法開放了民間能源交易的市場後，元太率先與發電業者睿禾控股、以及售電業者瓦特先生以新設電廠的綠電採購合作，進行全台第一個具備「外加性」的綠電併入台電電網的綠電交易專案。

(時報資訊)