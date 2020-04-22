國民黨主席江啟臣。（鄭任南攝）

國民黨主席江啟臣今天下午在中常會，宣布新派5位縣市長為指定中常委，包括高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、金門縣長楊鎮浯及澎湖縣長賴峰偉等5人，自下週三中常會開始履行職務。有中常委認為任何黨籍縣市長，包括新北市長侯友宜、盧秀燕，若經黨徵詢，就不該婉拒出任指定中常委。

據指出，江啟臣下午向中常會報告時指出，新指定5位縣市長中常委，是因法院要求依黨章補足。

至於未設副主席一事，考紀會主委葉慶元解釋，黨章並未明訂何時要聘副主席，時間點應是可早可晚，將再與內政部討論。

中常委對5位縣市長為指定中常委，都表認同；但也討論到新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕為何婉拒，不過看法不一。

中常委謝坤宏認為「黨中央請哪位縣市長出任中常委，縣市長有責任及義務要接任，不該婉拒。」江碩平則認為，新北市已有議長蔣根煌擔任中常委、祕書長李乾龍也來自新北市，黨主席江啟臣來自台中，侯、盧與黨中央溝通順暢，新北與台中與黨的連結不成問題，高雄則是韓市長出任中常委，因此「3都與黨中央的連結都不成問題，這樣安排剛剛好」。

據高層指出，這次新增指定中常委的作業過程，並未全面徵詢15位黨籍縣市長，不過黨中央擬新增縣市長為指定中常委的消息曝光後，多位未徵詢或原先考慮中縣市長，最後也都願意接任，經黨中央諸多考量，最後從6位已應允的縣市長當中敲定5人。

高層說，韓國瑜代表南部、楊文科是客家代表、張麗善代表雲嘉南及農業縣、楊鎮浯代表青年及離島、賴峰偉則是離島及國民黨沒有在地立委；至於外界關注新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，因主席江啟臣及祕書長李乾龍分別來自台中及新北，與盧、侯溝通無礙又是好朋友，新北議長蔣根煌也是中常委，因此盧、侯未加入中常會，不影響兩市的意見傳達、國民黨對當地的重視。

國民黨3月7日完成黨主席補選、32位中常委改選。黨中央日前依據政黨法，向內政部申辦負責人、中常會名單變更登記；經內政部備案後，黨中央再向台北地方法院申請變更登記，之後將證書影本送內政部備查，即可完成程序；但上周被法院告知無法變更，理由是未依黨章「置副主席若干人」、「指定5位黨籍縣市長為中常委」。

由於開設新媒體帳號、不動產拍賣過戶，都急需政黨證書，國民黨一面提申覆，一面新增5位縣市長擔任指定中常委。

(中時 )