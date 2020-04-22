WTI原油期貨價格跌至負值，為史上首次。主因新冠疫情導致原油需求蒸發，加上OPEC減產數量不足維持供給與需求平衡，而奧克拉荷馬當地的儲油設備不足，使期貨投資人寧願負值也要平倉期貨部位。今元大S&P原油正2(00672L）今天再呈現溢價320%，收盤價為2.06元，預估淨值僅有0.49元，再創歷史新低。

金管會先前曾示警，投資人應小心溢價過高的ETF，對溢價過高或投資風險較高的基金祭出三措施控管。該三措施控管如下：一、證交所從今年3月17日起將元大S&P原油正2列為「處置有價證券」，採取人工管制的搓合終端機，來執行搓合作業，目前為每5分鐘搓合一次；二、投資人每天委託買賣ETF檔數，單筆達10交易單位或多筆累積達30個交易單位，就採預收款券的方式做交割；三、持續宣導各類型ETF特性與投資風險。

金管會也考量近期市場波動大，核准元大S&P原油正2在今年9月底前可適用「豁免條款」，即可免除適用「近30個營業日平均淨值低於2元」門檻規定。

元大S&P原油正2目前適用豁免下市條款，但只要符合「損失超過本金」或有「事實上無法經營的原因」，均可能下市。

據了解，現行期貨信託基金終止條款中，因法律或事實上原因，導致基金無法經營，發行的投信若評估該檔基金有「事實上無法經營的原因」，也可能公告下市。

(時報資訊)