最高法院刑事大法庭22日作成裁定，關於第三人犯罪所得沒收程序，就算檢察官沒有聲請，法院可依職權裁定開啟程序；但院長吳燦及大法庭審判長洪昌宏反對這樣的見解，但因採8比3多數決定，仍須尊重這樣的裁定結果。

這些法律爭議是刑事訴訟法修法後，為了防止重大食安事件及金融犯罪脫產給第三人，增訂了第三人參沒收程序，但如果檢察官沒有聲請，第三人也未聲請，法官裁定開啟第三人沒收程序，會不會違反法院中立性。

大法庭11位法官有8位採肯定說，認為追討犯罪所得是普世基本法律原則，且法官也有宣告沒收不法所得的義務，況且檢察官起訴後的效力，包括未來法院裁判的刑度及保安處分、沒收等，法官可依職權開啟第三人沒收程序。

不過吳燦院長與審判長洪昌宏都認為應採否定說，基於控訴原則應由檢方聲請，檢方如果沒有聲請，法院不可以主動開啟，但因大法庭採多數決，最後的裁定結果與吳燦及洪昌宏見解不同。

(中時 )