瞄準防疫小確幸商機！全聯福利中心22日宣布，旗下自有甜點品牌We Sweet首度攜手三麗鷗，將於4/24～5/7推出6款聯名甜點，包括「檸檬乳酪塔」、「卡士達可麗餅」、「卡士達泡芙」、「布丁奶凍捲」、「奶皇生乳捲」跟「草莓歐姆蕾」，包裝上分別有Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、蛋黃哥、酷企鵝、帕恰狗、美樂蒂等三麗鷗明星，不只好吃、好看也好拍！

全聯表示，此次全聯We Sweet甜點準備用可愛的包裝，攻陷消費者的心，其中，「檸檬乳酪塔」以布丁狗的可愛臉龐搭配黃色酸甜的乳酪塔，十分吸睛；「卡士達可麗餅」是採用日本配方製成的餅皮，內餡有奶油卡士達，搭配綿密的戚風蛋糕，包裝上還有逗趣的蛋黃哥；「卡士達泡芙」則是以新鮮牛奶為基底，添加雞蛋熬煮成金黃色的奶油卡士達，外盒還多位三麗鷗明星齊聚。

另，捲類蛋糕是全聯We Sweet的常銷品，這次全聯也推出有布丁狗包裝的「布丁奶凍捲」，以頂級奶霜製成的滑順香緹，包覆著Q軟的布丁奶凍，搭配日式戚風蛋糕捲；還有蛋黃哥包裝的「奶皇生乳捲」，是以鬆軟綿密戚風蛋糕，搭配乳酪生乳餡及奶黃流心餡，風味獨特；至於顏色吸睛的「草莓歐姆蕾」，包裝上則有三麗鷗明星大集合，內容物是戚風蛋糕包裹著布丁、莓果慕斯。

此外，全聯We Sweet繼去年首度與OREO推出聯名甜點，今年再度攜手合作，於4/24～5/7推出OREO春日祭，推出3款卡哇伊甜點，包括充滿春天氣息的「巧克多拿滋」、「草莓多拿滋」，以香醇巧克力加入QQ的多拿滋，分別淋上濃郁的巧克力醬或草莓巧克力醬，最後再點綴酥脆OREO。

還有「巧克甜甜圈蛋糕」，是以綿密鬆軟的巧克力蛋糕，搭配鹹甜口感鮮奶油，並在頂層灑上香脆的OREO巧克力脆片，交織出多層次風味。活動期間內，買OREO餅乾／巧心蛋糕系列任一件，搭配We Sweet甜點任一件可現折5元。

(工商 )