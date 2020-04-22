玻璃LCD佔現今所銷售顯示器的比重超過90％，但它們卻不能滿足許多新應用對保形性、纖薄度和堅固度的要求。總部位於英國劍橋的FlexEnable現正處於變革浪潮的最前沿，將可撓式有機LCD（OLCD）推向眾多產業和領域市場，OLCD的優點是薄、輕、防碎和保形，同時提供與玻璃LCD相同的品質和性能。

這些全球產業細分巿場包括消費市場，其中諸如微型化等電子設計的快速發展，持續融合一系列創新設備，包括通過物聯網（IoT）連接的白色家電和具有語音功能的「助理」，這些都受到喜愛嘗試新穎產品的買家所歡迎。IHS Markit的市場分析預測，今年將有4.7億台這一類的智慧設備進入到消費者的家中。

雖然許多這些類別的設備都將具有獨特的形狀，但仍然需要高品質的主動矩陣顯示器，以便從不同角度和距離觀看時都能夠看得很清楚。對於具有剛性玻璃基板的傳統顯示器而言，這是一個重大的難題。FlexEnable率先推出的OLCD顯示器提供了可擴展且具有高成本效益的解決方案，其製造成本是所有可撓式顯示技術中最低的。它們具有可撓式的背板，並且可以順應彎曲的表面，並將它環繞包覆起來，例如，為需要使用控制和開關裝置的地方騰出空間。

汽車電子領域持續快速地擴展，車輛設計人員能夠為互連汽車選擇各式各樣的感測器和網路選項。駕駛者現在有許多自動化、安全和通訊功能可以使用，而對於乘客來說，車輛已成為資訊娛樂中心。

然而，視訊界面可能會是一個問題，因為剛性顯示器不適合車輛內部彎曲的曲面設計，在這些設計中，人體工學效率和舒適性才是其優先考量的因素。汽車領域中，能夠滿足設計自由度新時代的答案，將是FlexEnable建基於有機材料和設計的可撓式OLCD顯示器。 不同形狀和彎曲的可撓式顯示器提供了新的解決方案，不僅可提高車輛的安全性，並在汽車內部提供無阻隔的視野和漂亮的外觀。它們還可為製造商提供獨特的賣點。IHS Markit預測，到2022年，汽車顯示系統市場的規模將會達到近210億美元。

FlexEnable策略總監Paul Cain表示：「消費和汽車市場就是兩個很好的例子，可說明在如今不斷互聯互通的世界，如何重新定義我們對這些產品的看法，以及它們如何提升我們的生活並增添價值。FlexEnable重新思考形狀和功能的能力，正在驅動顯示器的創新浪潮，長久以來，這股創新浪潮一直被玻璃基板的剛性約束所困住。我們的可撓式OLCD顯示器可為新舊應用釋放出豐富的全新解決方案。」

智慧手機市場的消費者需求推動了產業採用無邊框顯示器，從而讓手機可在保持緊湊外形的同時，還可以有更大的顯示面積。借助可撓式顯示器技術，筆記型電腦和平板電腦也可以導入相同的功能，例如，在相同尺寸的筆記型電腦外殼中使用更大的螢幕。

使用可撓式OLED顯示器也許是個選擇，但是OLED仍然是成本高的技術，尤其是對於較大面積的應用而言。FlexEnable所開發的可撓式OLCD顯示器可擴展尺寸，但同時還能保持低成本。最重要的是，它們可以實現無邊框顯示器所需要的彎曲和折疊邊緣。此外，它們還具有防碎及輕薄的特點，使它們成為可吸引平板電腦和筆記型電腦製造商的誘人選擇，他們不僅要減輕設備重量，同時還要最佳化顯示器的尺寸和產品安全性，也許還可最佳化電池和處理功率。

在電視和顯示器市場，高圖像品質是製造商的目標，但被認為是性能領先者的超高對比度OLED技術仍然價格昂貴，超出大多數消費者可承受的能力。傳統的玻璃基板LCD製造商現在看到「雙單元（dual-cell）」LCD可與OLED競爭，因它可支援類似等級的高對比度。

該技術要將兩個LCD堆疊在一起，但這會用到四層玻璃並且需要更亮的背光，因此增加了生產時的複雜性和成本。玻璃層還會增加單元之間的距離，從而讓它無法實現OLED顯示器的真正像素級高對比度。

FlexEnable的OLCD技術可以克服厚度增加和缺乏真正像素級局部調光功能的這些問題，該技術所用的可撓式有機薄膜電晶體（OTFT）基板較玻璃薄10倍。由此獲得的結果是更好的光學性能和功率效率，並以較低的成本降低了生產上的複雜性。

另一項主要優勢是OLCD顯示器可以擴展到現在許多電視和顯示器所用的大型LCD尺寸，並且可在現今製造玻璃顯示器的第8／9／10代生產線來製造。

大型玻璃LCD顯示器的尺寸通常可以達到85／86英寸，可用來替換街頭上內容固定的廣告海報；這種大型玻璃LCD顯示器是向潛在客戶傳達訊息的強大工具，但它們也有一些缺點，包括笨重、平整度（flatness）和剛性。

相比之下，FlexEnable的有機LCD（OLCD）技術可提供相同的亮度和鮮豔色彩，以及相同且引人注目的視訊功能，但成本較低，並且具有無玻璃的優點，因此輕薄，且可與室內零售點和大街上許多典型廣告場所中彎曲和不平整的形狀和尺寸貼合。

(工商 )