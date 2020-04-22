新推出的精密時序主時脈，搭配閘道時鐘和最快速的高效能邊界時鐘，增強5G行動網路的相位保護，協助5G行動供應商、有線網路營運商和公用事業服務商在全球導航衛星系統（GNSS）離線、被干擾或欺騙時，也能確保相位傳輸、保護和同步，Microchip Technology Inc.今天發佈TimeProvider 4100精密主時脈產品的軟體版本。

TimeProvider 4100是一種採用IEEE1588協定的主時脈，包括最新的ITU-T G.8275.1和G.8275.2 1588相位規範，並支援用於PTP、網路時間協定（NTP）、同步乙太網（SyncE）和E1/T1的廣泛埠擴展。2.1軟體版本在早期版本的基礎上增加了關鍵的軟體增強功能，提供一個虛擬的主參考時鐘（vPRTC）。虛擬PRTC能夠設計備援的精確時間分佈架構，以在光纖網路上進行相位保護。

直到最近，精確時間的主要來源一直是全球定位系統（GPS）和構成全球導航衛星系統（GNSS）的區域衛星。然而，由於升級到GNSS接收器和天線以及增加終端密度的相關成本，部署GNSS對服務提供者來說可能過於昂貴。因此，部署vPRTC的電信、有線網路和公用事業運營商可以從減少或消除對GNSS依賴性的解決方案中獲益。

此外，2.1版本引入了具有資訊摘要（MD5）安全演算法的網路時脈協定守護進程TimeProvider4100 2.1版本符合PRTC-B效能標準（根據ITU-T G.8272），支援單一形狀參數系統中的1G、10G、網路時脈協定（NTP）和精確時脈協議（PTP）。TimeProvider 4100 2.1版本現可用於新系統和已部署的系統。

(工商 )