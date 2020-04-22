先前才有斷訊爭議的有線電視業者北都，現在因為授權費爭議在5月21日時，可能會有包含HBO在內的7個頻道出現斷訊，頻道代理商永鑫已經在昨（22）日時正式發函給北都，可能影響近10萬戶訂戶。

根據《中央社》報導，永鑫發函北都，要求在一個月內申請並完成頻道變更，否則會有7個頻道遭斷訊，其中包含HBO、CINEMAX、FOX SPORTS、FOX SPORTS 2、CNN、CN卡通頻道、ANIMAX，若真的斷訊則會影響接近10萬戶訂戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）介入後，已經有過至少３次的調處，不過沒有一次成功，談判都已破局收場，而NCC官員也在近期表示，因為是防疫期間，所以會告知業者不要那麼僵，但不會發文要求不得斷訊，因為不能以此當作理由影響市場機制，但希望能夠盡量溝通。

北都方面表示，目前沒有收到函文，不過仍強調不想因為頻道下架讓大眾權益受到影響，在收到函文後會依照程序處理。而有頻道代理商私下表示，已經有2年沒有收到北都的版權費，質疑北都已「調處期間不得任意斷訊」當理由，希望可以讓問題盡快獲得解決。

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(中時電子報)